FirenzeViola Spareggio salvezza, come funziona con 3 squadre? Decide la classifica avulsa

vedi letture

Mancano 12 giornate alla fine e ci sono tre squadre appaiate a 24 punti al terzultimo posto in Serie A. Manca ancora una vita, calcisticamente parlando, ma quali sarebbero i verdetti se il campionato finisse oggi? Oltre alle retrocessioni di Hellas Verona e Pisa, sarebbe previsto uno spareggio tra la quartultima e la terzultima, ma come decidere? Il regolamento prevede che in caso di arrivo a pari punti di tre (o più) squadre, si guarda la classifica avulsa e vanno allo spareggio le due squadre con meno punti negli scontri diretti.

Ad oggi sarebbe dunque salvo il Lecce mentre Cremonese e Fiorentina farebbero lo spareggio, ma oltre a mancare 12 giornate, mancano ancora le sfide dirette della squadra di Cremona con le altre due.