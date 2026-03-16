Udinese: lesione al polpaccio, Buksa torna dopo sosta nazionali
(ANSA) - UDINE, 16 MAR - Udinese Calcio comunica che l'attaccante polacco Adam Buksa ha riportato una lesione miofasciale al soleo del polpaccio sinistro durante le recenti gare. La punta si era fermata poco prima della gara casalinga persa contro la Juventus. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà monitorato settimana per settimana. Secondo le valutazioni mediche, Buksa dovrebbe rientrare in gruppo dopo la sosta per le nazionali, compatibilmente con il decorso dell'infortunio. Salterà dunque sicuramente l'anticipo di venerdì a Genova e cercherà di tornare per la gara casalinga di Pasquetta contro il Como. (ANSA).
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