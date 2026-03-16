La replica di Burgassi sul cantiere del Franchi: "Numero maestranze limitato dalla disponibilità degli spazi"

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Marco Burgassi, presidente della Commissione Cultura e Sport del Comune di Firenze, replica al consigliere della lista Schmidt Massimo Sabatini in merito al cantiere dello stadio Franchi durante il suo intervento a Radio FirenzeViola: "Il numero di maestranze è limitato dalla disponibilità degli spazi, come ribadito dai tecnici durante l’ultimo sopralluogo delle Commissioni allo stadio Franchi. Proprio per questo, al consigliere Sabatini consigliamo di prestare più attenzione quando vengono illustrati i passaggi relativi al cantiere - si legge nella nota - Venerdì scorso, infatti, i tecnici sono stati ampiamente esaustivi nello spiegare che, al momento della visita, erano in corso operazioni di montaggio delle strutture in acciaio. Come facilmente intuibile, per questo motivo non era possibile eseguire lavorazioni nelle strutture sottostanti. Svolgere attività in quelle condizioni non sarebbe stato sicuro. L’interferenza tra le diverse lavorazioni rappresenta dunque, al momento, l’elemento principale che limita le attività.

Nello scorso fine settimana, per altro alcune squadre hanno lavorato per completare le attività originariamente pianificate. Nel corso dell’ultimo sopralluogo sono stati forniti, inoltre, dettagli importanti sulla profilatura del settore Maratona e sulla disposizione del settore ospiti. I lavori procedono esattamente come da cronoprogramma: lasciamo le polemiche all’opposizione, evidentemente infastidita di fronte all’operatività della macchina lavorativa e dalla trasparenza di questa amministrazione, su cui provano maldestramente a insinuare dubbi che non trovano fondamento. Stiamo portando avanti e mantenendo l’impegno che ci eravamo assunti in Consiglio comunale di monitorare le diverse fasi dei cantieri e approfondire i dettagli dei lavori grazie anche al lavoro delle commissioni e, soprattutto, alle risposte puntuali da parte dei tecnici”.