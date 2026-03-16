Niente Juventus per Allison: il portiere brasiliano rinnova col Liverpool

vedi letture

Nelle ultime settimane il futuro di Alisson Becker è stato al centro di diverse indiscrezioni di mercato. Il portiere brasiliano del Liverpool era infatti considerato in scadenza il 30 giugno e il suo nome era stato accostato a più club, tra cui due big della Serie A come Inter e Juventus. Anche alcune società della Saudi Pro League avevano iniziato a monitorare la situazione, attirate dalla possibilità di ingaggiare un portiere di grande esperienza a parametro zero. A chiarire definitivamente lo scenario è stato però l’agente del giocatore, Ze Maria Ness, che in un’intervista rilasciata a WinWin ha confermato la permanenza dell’estremo difensore ad Anfield. “Abbiamo appena rinnovato il contratto con il Liverpool”, ha dichiarato il procuratore, mettendo fine alle speculazioni sul futuro del numero uno brasiliano in vista della stagione 2026/27.

La notizia era già stata anticipata da diversi media internazionali, tra cui The Athletic, ESPN e Sky Sports, ma la conferma ufficiale dell’entourage del giocatore ha di fatto chiuso ogni possibile spiraglio di mercato. In realtà, il prolungamento non rappresenta una sorpresa. Nel contratto che lega Alisson al Liverpool era infatti presente un’opzione per estendere l’accordo di un’ulteriore stagione, clausola che il club inglese ha deciso di attivare. L’agente non ha però voluto entrare nei dettagli dell’intesa, spiegando di essere vincolato alla riservatezza sui termini dell’accordo. Nelle settimane precedenti, tra i nomi accostati alla Juventus per la porta, era circolato anche quello di David de Gea (Fiorentina), ulteriore segnale di come il club bianconero stesse valutando diverse opzioni tra i pali.