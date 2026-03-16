Campionato Primavera, alle 18 il big match Fiorentina-Roma: le formazioni

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Fiorentina Under 20 in campo alle 18 per la trentasima giornata del campionato Primavera contro la capolista Roma. L'occasione è ghiotta visto che il divario tra le due squadre è di due soli punti e dunque una vittoria permetterebbe ai viola di scavalcare i giallorossi e il Parma in vetta sempre con 51 punti. Ecco le formazioni ufficiali:

Fiorentina (4-2-3-1): Fei; Sturli, Sadotti, Kospo, Trapani; Montenegro, Deli; Puzzoli, Atzeni, Mazzeo; Jallow. Allenatore: Daniele Galloppa

Roma: De Marzi, Litti, Seck, Di NUnzio, Bah, Arena, Almaviva, Mirra, Terlizzi, Lulli, Maccaroni. Allenatore: Andrea Cupi.