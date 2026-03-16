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Moise Kean-Goku e la canzone sibillina, si carica per giocare?
Moise Kean rientra dopo 15 giorni di stop (due lunedì fa ad Udine ha preso una nuova botta alla tibia, già colpita 4 giorni prima in Conference) e un solo allenamento nelle gambe. Proprio per questo dovrebbe partire dalla panchina ma una storia particolare, versione Goku e sulle note della sua canzone "Bombay" lascia pensare ad un Kean pronto a colpire e dunque in campo. Chissà se è solo un post social in attesa della gara di questa sera o un messaggio chiaro? Manca davvero poco per capirlo.
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Copertina
Tommaso LoretoDa Napoli il primo assist, il Lecce va ko e la classifica è in evoluzione. Cremona tappa fondamentale, una Viola pragmatica attende responsi su Kean
Alberto PolverosiLo spareggio di Cremona per evitare una vergogna tremenda. Se vanno in B, questi viola saranno per sempre cancellati dalla memoria di Firenze. La croce dei calci piazzati: Vanoli stia attento ai due metri di Djuric
Luca CalamaiUna vittoria che regala fiducia. Speriamo che Gud ritrovi sicurezza dopo il gol decisivo. E ora a Cremona abbiamo bisogno di Kean. Vietato scendere in campo puntando al pari
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