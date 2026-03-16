Social Moise Kean-Goku e la canzone sibillina, si carica per giocare?

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Moise Kean rientra dopo 15 giorni di stop (due lunedì fa ad Udine ha preso una nuova botta alla tibia, già colpita 4 giorni prima in Conference) e un solo allenamento nelle gambe. Proprio per questo dovrebbe partire dalla panchina ma una storia particolare, versione Goku e sulle note della sua canzone "Bombay" lascia pensare ad un Kean pronto a colpire e dunque in campo. Chissà se è solo un post social in attesa della gara di questa sera o un messaggio chiaro? Manca davvero poco per capirlo.