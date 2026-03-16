Chelsea, stangata per pagamenti segreti: oltre 10 milioni di sterline e blocco del mercato

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Maxi multa per il Chelsea che è stato sanzionato con una multa di 10,75 milioni di sterline (intorno ai 12,5 milioni di euro) e colpito da altre misure da parte della Premier League per pagamenti segreti a giocatori, ad agenti non autorizzati e ad altre terze parti durante la gestione da parte dell’uomo d’affari russo Roman Abramovich.

Il club, che deve ancora affrontare procedimenti da parte della Football Association per 74 accuse di violazione delle norme sugli agenti, è stato punito anche con un blocco dei trasferimenti di un anno per la prima squadra (con sospensione condizionale) e un immediato blocco di nove mesi per i trasferimenti del settore giovanile. La multa rappresenta la più alta mai inflitta dalla Premier League.