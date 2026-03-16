Chelsea, stangata per pagamenti segreti: oltre 10 milioni di sterline e blocco del mercato
FirenzeViola.it
Maxi multa per il Chelsea che è stato sanzionato con una multa di 10,75 milioni di sterline (intorno ai 12,5 milioni di euro) e colpito da altre misure da parte della Premier League per pagamenti segreti a giocatori, ad agenti non autorizzati e ad altre terze parti durante la gestione da parte dell’uomo d’affari russo Roman Abramovich.
Il club, che deve ancora affrontare procedimenti da parte della Football Association per 74 accuse di violazione delle norme sugli agenti, è stato punito anche con un blocco dei trasferimenti di un anno per la prima squadra (con sospensione condizionale) e un immediato blocco di nove mesi per i trasferimenti del settore giovanile. La multa rappresenta la più alta mai inflitta dalla Premier League.
Pubblicità
News
La replica di Burgassi sul cantiere del Franchi: "Numero maestranze limitato dalla disponibilità degli spazi"
Cremona stasera vale tutto. C'è Kean, speriamo giochi almeno un po'. Aspettiamoci una Fiorentina prudente… Bella notizia, Martinelli incanta Genovadi Mario Tenerani
Le più lette
2 Cremona stasera vale tutto. C'è Kean, speriamo giochi almeno un po'. Aspettiamoci una Fiorentina prudente… Bella notizia, Martinelli incanta Genova
4 Cremonese-Fiorentina, le probabili formazioni: Kean verso la panchina, Brescianini torna tra i titolari, a sinistra c'è Gosens
Copertina
Tommaso LoretoDa Napoli il primo assist, il Lecce va ko e la classifica è in evoluzione. Cremona tappa fondamentale, una Viola pragmatica attende responsi su Kean
Alberto PolverosiLo spareggio di Cremona per evitare una vergogna tremenda. Se vanno in B, questi viola saranno per sempre cancellati dalla memoria di Firenze. La croce dei calci piazzati: Vanoli stia attento ai due metri di Djuric
Luca CalamaiUna vittoria che regala fiducia. Speriamo che Gud ritrovi sicurezza dopo il gol decisivo. E ora a Cremona abbiamo bisogno di Kean. Vietato scendere in campo puntando al pari
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com