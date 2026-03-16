"Cronometro d'oro" al preparatore del Napoli, per la B premiato Vaccariello

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È stato Costantino Coratti il migliore preparatore atletico della scorsa stagione di Serie A: il collaboratore di Antonio Conte al Napoli (ma anche in Federazione) è stato premiato infatti con il Cronometro d’oro, il riconoscimento assegnato dal Settore Tecnico al migliore professionista del nostro massimo campionato, secondo l’insindacabile giudizio degli stessi colleghi preparatori.

“Oggi celebriamo una figura indispensabile per gli staff tecnici, ovvero quella dei preparatori atletici” ha evidenziato il presidente del Settore Tecnico, Mario Beretta, durante la cerimonia del Cronometro d’oro. “Noi come Scuola Allenatori – ha continuato Beretta – possiamo dire di essere all’avanguardia già da tempo: la UEFA ha infatti preso spunto dai nostri corsi per preparatore per realizzare i programmi didattici sotto la sua egida”.

Per quanto concerne il campionato cadetto, a vincere il Cronometro d’oro è stato Francesco Vaccariello del Sassuolo, che replica così il successo ottenuto nella stagione 2022/2023, anche allora nello staff guidato da Fabio Grosso (all’epoca erano al Frosinone).