Udinese, Gianluca Nani: "Zaniolo? Ci aspettiamo tanto, il Gala voleva tenerlo"

Gianluca Nani, group technical director dell'Udinese, ha parlato a TMW del mercato dei friulani, a cominciare dall’acquisto di Nicolò Zaniolo: "Da lui ci aspettiamo tanto. Non è stata un’operazione semplice. Il Galatasaray non voleva farlo andare via. Con un po’ di volontà siamo riusciti a convincere il club a lasciarlo andare. Poi sono arrivati Nunziante, Bertola e Zanoli. Tutti giovani talenti, italiani".

Com’è andata con la cessione di Thauvin?

"Un’uscita inaspettata. Ha forzato talmente tanto ed è stato difficile trattenerlo. Abbiamo scelto così di lasciarlo andare".

Che mercato è stato per voi?

"Siamo soddisfatti del mercato che abbiamo condotto. Abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati. Sapevamo che Lucca e Bijol potessero partire, un po’ per specifiche richieste e un po’ perché era giusto che andassero a fare esperienza altrove".