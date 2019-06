TUTTOSPORT, V. Feltri: "Rocco, il superitaliano"

Sulle pagine di oggi di Tuttosport, all'interno della rubrica "I ritratti" curata dal direttore di Libero Vittorio Feltri, troviamo la storia di Rocco Commisso raccontata in due pagine da una delle firme più prestigiose del giornalismo italiano: "Rocco, il superitaliano" è il titolo del pezzo di due pagine che racconta la storia del nuovo proprietario della Fiorentina, nato in Calabria ma a 12 anni già costretto a trasferirsi negli Usa con la madre e le sorelle per raggiungere il padre Giuseppe, che era stato fatto prigioniero nel corso della Seconda guerra mondiale. L'articolo - impossibile da riassumere data la lunghezza - si articola in quattro paragrafi: "come un fratello" (che spiega da dove nasca il modo affabile con cui Commisso si rapprota agli altri), "la Fiorentina nel cuore" (in cui l'autore dell'articolo parla della sua passione viola), "la fissa del pallone" (che si sofferma sull'amore per il calcio da parte del numero uno di Mediacom) e "come un film di Sergio Leone" (ovvero l'epilogo di una storia italo-americana).