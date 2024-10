TUTTOCUOIO, Accoglie due ex viola tra cui Acosty

© foto di Tuttocuoio

Il Tuttocuoio di mister Aldo Firicano accoglie due ex giocatori della Fiorentina. Come spiega una nota pubblicata dallo stesso club sui propri canali ufficiali, nella squadra Toscana in Serie D approdano Thomas Renda, classe 2006 cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, e Maxwell Acosty, vecchia conoscenza viola dove ha giocato dal 2009 al 2012 con 5 presenze. Questo il comunicato: "Con la chiusura del mercato dei dilettanti, il Tuttocuoio 1957 comunica i seguenti movimenti che definiscono la rosa per la stagione 2024/25.

In arrivo ecco due volti nuovi. Dal Livorno ecco arrivare il difensore Thomas Renda (classe 2006) che va a rimpinguare il settore delle quote a disposizione del tecnico Aldo Firicano. Renda è cresciuto nei settori giovanili del Livorno fino agli under 14 e poi della Fiorentina dove è rimasto dall’under 15 fino all’under 18. Ha partecipato alle qualificazioni per l’Europeo under 17 collezionando due presenze: quindi nel corso della prima parte del mercato era tornato a vestire la maglia del Livorno. Adesso approda a Ponte a Egola.

L’altro arrivo è un vero regalo che la presidente Paola Coia fa allo spogliatoio: arriva infatti al “Leporaia” Boadu Maxwell Acosty (classe 1991), attaccante esterno o seconda punta. Acosty è di origine ghanese, ma ha nazionalità italiana e ha mosso i primi passi calcistici nella Reggiana per poi passare alla Fiorentina dove ha giocato dal 2009 al 2012, collezionando anche 5 presenze in serie A in maglia viola. Ha poi vestito le maglie di Juve Stabia, Chievo, Carpi, Modena, Latina (dove ha dato il meglio di sé) e Crotone. Quindi una lunga esperienza all’estero a partire dal 2017 con tre stagioni in Croazia nel Rijeka con 16 gol siglati nel massimo campionato croato. All’inizio del 2020 ha iniziato poi l’avventura in Corea del Sud dove ha giocato nelle due serie maggiori difendendo i colori del Anyang e poi del Suwon Bluewings fino al marzo scorso. Adesso il rientro in Italia per andare a rafforzare il reparto offensivo del Tuttocuoio, alzando la cifra tecnica dell’intera squadra".