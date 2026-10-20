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La Turchia ha scelto il dopo Montella: Yalcin nuovo ct

La Turchia ha scelto il dopo Montella: Yalcin nuovo ctFirenzeViola.it
martedì 20 ottobre 2026, 18:15News
di Redazione FV

La Turchia ha scelto il suo nuovo commissario tecnico della Nazionale maggiore, dopo l'esonero di Vincenzo Montella a seguito del flop in Nations League. Si tratta di Sergen Yalcin. La decisione è stata presa dal consiglio direttivo della Federcalcio turca, che ha annunciato la nomina attraverso una nota ufficiale. Per il tecnico 53enne e il suo staff è prevista la firma di un contratto della durata di quattro anni.