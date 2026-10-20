Giudice Sportivo, multa a Fiorentina e Paratici: tra ritardi e proteste, ecco i motivi
Pioggia di provvedimenti del Giudice Sportivo della Serie A sulla Fiorentina e sul ds Fabio Paratici. Nel comunicato diffuso in questi minuti dalla Lega, relativo alla settima giornata di campionato, viene punita prima la società viola col seguente testo: "Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata andata i sostenitori delle Società Bologna, Fiorentina, Frosinone, Inter, Milan, Napoli, Parma, Roma e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), delibera:
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell'inizio del secondo tempo".
Successivamente, il Giudice Sportivo sanziona e multa economicamente anche il direttore sportivo viola. Questo il testo in merito: "AMMENDA DI €10.000,00 E DIFFIDA PARATICI Fabio (Fiorentina): per avere, nell'intervallo, negli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irrispettoso una decisione del Direttore di gara; recidivo".
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