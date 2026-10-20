Trevisani: "Manca Mandragora a questa Fiorentina. Perché Vanoli toglie Mastantuono?"

Protagonista come di consueto nel format "Fontana di Trevi", sui canali di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani si è soffermato anche sulla Fiorentina, dopo la sconfitta casalinga per mano del Como: "Mastantuono è un giocatore di grandissimo livello, davvero forte, e bisogna metterlo nelle condizioni migliori per esprimere tutto il suo potenziale. Lo penso e lo ribadisco, è un calciatore di grande qualità. La scelta di sostituirlo durante la partita, sinceramente, mi ha lasciato perplesso".

Per quanto riguarda la difesa, aggiunge Trevisani: "Io schiererei Dodò titolare sulla fascia destra e Viery al centro. In mezzo al campo, invece, punterei sempre su un giocatore con le caratteristiche di Mandragora, che purtroppo è stato ceduto".

Infine sull'arbitraggio e le polemiche: "Di Bello è un direttore di gara con molta esperienza e proprio per questo ci si aspetterebbe da lui una gestione diversa di determinate situazioni. La splendida rete di Liberali, a mio avviso, nasce da un'azione viziata da un fallo evidente di Milla ai danni di Goncalves. Si continua a ripetere lo stesso tipo di errore e questo è particolarmente frustrante".