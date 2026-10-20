Fabregas: "Con lo United giornata storica. Gare ogni tre giorni da gestire naturalmente"

Il Como, dopo la vittoria in campionato a Firenze, domani affronterà il Manchester United, ecco le parole del tecnico Cesc Fabregas in conferenza stampa: "Una giornata storica, un'altra volta. Per la nostra società, i tifosi, la città. Un momento molto speciale che stiamo vivendo in questi mesi. Noi, staff e giocatori dobbiamo adattarci bene, giocando sempre con tranquillità e ambizione. Grandissima squadra e giocatori. Sono il Manchester United. Godiamocela, proviamo a vincerla".

La sorprende trovare il Manchester United così in crisi?

"La crisi nel calcio non esiste secondo me. Non l'ho mai vissuta. Ogni tre giorni c'è una gara per la quale lottare e vincere. Sono 11 contro 11, devono fare il meglio possibile. La crisi la inventate voi. Noi siamo professionisti, vogliamo competere da quando siamo nati tutti. Non credo nella crisi".

Come si affronta un impegno ogni tre giorni?

"Si deve gestire in maniera naturale. Tanti giocatori non l'hanno mai fatto, dobbiamo essere tranquilli e giocare con ambizione. Dobbiamo migliorare. Tra cinque anni saremo sempre migliori di ieri".

Un punto sugli assenti?

"Sfortunatamente ci sarà un lungo stop per Jesus Rodriguez. Ha avuto uno stop all'ultimo secondo dell'allenamento, non sembra lieve ma più grave. Chalobah (uscito all'inizio della gara contro la Fiorentina, ndr) avrà minimo 2 settimane fuori, quindi 4/5 partite fuori. Kean vediamo se sabato ce la fa. Diao sicuramente come già detto, dopo la sosta può magari arrivare all'Inter".