Sabatini scettico: "Liberali è superiore a Mastantuono. Beto e Pellegrino non valgono Kean"

Intervenuto su Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato il momento generale della Fiorentina e si è soffermato sui singoli: "È chiaro che davanti la Fiorentina abbia perso qualcosa dopo l'addio di Kean. In questa squadra, l'unico vero giocatore di qualità è Fagioli, non certo Mastantuono. Se il confronto è con Nico Paz, la differenza è enorme, come quella tra chi agisce e chi resta a guardare. Ma anche Liberali, a mio parere, è superiore all'argentino. Bisogna poi considerare che De Gea non riesce più a fare nemmeno una parata decisiva a partita, che ci sono le difficoltà di Dragusin e Jimenez e che Beto e Pellegrino, messi insieme, non valgono un Kean. Davvero vogliamo dare la colpa al presidente solo perché si trova in America?".

Sabatini poi si schiera da parte della proprietà: "In tutta questa vicenda, l'unico che considero esente da responsabilità è Commisso, che da presidente ha messo a disposizione di Paratici oltre cento milioni di euro, poi spesi in maniera discutibile. Da quello che ho capito, Grosso non ha ottenuto sul mercato i rinforzi che chiedeva, mentre Paratici avrebbe seguito le proprie idee, arrivando anche a richiamare un allenatore che in precedenza era stato mandato via. Il risultato è una rosa costruita senza una direzione chiara, con diversi dubbi e incompatibilità".