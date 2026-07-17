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Gosens ceduto allo Schalke04: il comunicato della Fiorentina

Gosens ceduto allo Schalke04: il comunicato della FiorentinaFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:46News
di Redazione FV

La Fiorentina ha ufficializzato la cessione,in prestito con obbligo di riscatto condizionato, di Robin Gossen allo Schalke04. Ecco il comunicato:

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione ed obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Robin Gosens all'F.C. Schalke 04".

Come riportato, Robin Gosens ha salutato con gratitudine ma anche con amarezza per come è andata la vicenda.