Tunisia nei guai dopo il Mondiale, 8 giocatori postivi all'antidoping: ecco il motivo
La spedizione della Tunisia al Mondiale si è conclusa nel peggiore dei modi: eliminazione già nella fase a gironi e cambio di commissario tecnico a torneo in corso. Come riportato dal Daily Mail, però, i problemi per la nazionale nordafricana potrebbero non essere finiti. Secondo il quotidiano britannico, otto giocatori sarebbero risultati positivi al clenbuterolo, sostanza proibita dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA).
La positività sarebbe riconducibile a un'assunzione involontaria della sostanza, presente in un farmaco utilizzato per favorire il rilassamento delle vie respiratorie oppure, secondo la ricostruzione riportata, nella carne consumata durante il ritiro della squadra. Per questo motivo, sempre secondo la fonte, appare poco probabile che i calciatori vadano incontro a sanzioni disciplinari o a squalifiche nelle prossime settimane
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