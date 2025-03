Troppi juventini in Toscana? Giani cita Dante: "Non ti curar di loro"

vedi letture

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha parlato dal Franchi a Toscana TV, dopo la vittoria della Fiorentina contro la Juventus: "Un sogno il 3-0. La partita con la Juventus vale una stagione, il clima della Fiorentina e dei suoi tifosi è questo. Vedere i ragazzi abbracciarsi idealmente con i tifosi è stata una bella immagine. Questa squadra ha solo un problema, la continuità. Ma stasera hanno fatto qualcosa di incredibile".

Ancora più bello dopo questi giorni?

"La Fiorentina è nel DNA di Firenze, non c'è nessuna realtà come questa. Un trofeo? Speriamo, sarebbe bello".

Troppi juventini in Toscana?

"Non esageriamo. Dante diceva: 'Non ti curar di loro, ma guarda e passa".