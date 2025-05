FirenzeViola "99 complimenti non fanno una critica". Ecco chi lo disse a Pradè

vedi letture

Uno dei grandi argomenti affrontati in conferenza stampa da Commisso, Ferrari e Pradè è stato quello relativo sì alla contestazione della Curva Fiesole, ma più in generale anche alle critiche che piovono quotidianamente sulla Fiorentina. Il direttore sportivo ha risposto citando un non precisato "noto personaggio politico" che gli disse: "99 complimenti non fanno una critica". A questo Pradè ha aggiunto una sua considerazione: "La critica costruttiva c'è sempre nel nostro lavoro. Io ho 58 anni, la comunicazione l'ho studiata con grandi personaggi. Ero pazzo di passare le giornate con Mario Sconcerti, oggi però è cambiato il mood. Quindi io peso chi mi fa la critica. Se la critica non me la fa un professionista mi scivola addosso".

Ma chi era il personaggio che disse quella frase a Pradè? Fu Giulio Andreotti, già presidente del Consiglio a più riprese e storico esponente della Democrazia Cristiana, scomparso nel 2013 incrociato negli anni da dirigente di Pradè a Roma. Fu proprio uno dei più importanti politici della storia italiana a "consigliare" Pradè su come gestire le critiche, ormai diversi anni fa. Un consiglio venuto buono anche per rispondere a una delle domande della lunga conferenza stampa andata in scena al Viola Park.