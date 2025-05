Gasperini lascerà l'Atalanta: il tecnico lo ha già comunicato al club

Gianpiero Gasperini è ormai a un passo da lasciare l'Atalanta. Come riporta Relevo, il tecnico avrebbe già comunicato al club nerazzurro di non voler rinnovare e quindi di guardarsi intorno verso altre panchine (la Roma è in pole position dopo l'importante offerta recapitata oggi). Dopo 9 anni dunque il Gasp si prepara a lasciare Bergamo e abbracciare una nuova avventura, una decisione destinata a cambiare gli equilibri dell'intera Serie A.