TREVISANI, Troppi errori dei viola prima di Italiano

Il giornalista Riccardo Trevisani è intervenuto per analizzare la situazione della Fiorentina, a partire dalla cessione di Dusan Vlahovic: "Anche la Roma, la prossima estate, dovrà fare con Zaniolo quello che i viola hanno fatto ora con il serbo. Il mondo è pieno di giocatori, però bisogna saperli vendere bene e acquistare ancora meglio perché sennò si mandano all'aria le stagioni. La Fiorentina ha speso in questi anni abbastanza soldi, ma per salvarsi ha avuto bisogno di fare 0-0 con il Genoa. Questo significa che alcune scelte sono state sbagliate, ma la decisione di puntare su Italiano ed altre idee sono state giuste e così la squadra è tornata in una posizione di classifica più congeniale. Inoltre ora c'è una struttura giusta, sono arrivati calciatori funzionali: due esempi sono quelli di Igor e Maleh".