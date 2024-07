TREVISANI, Se la squadra gioca bene Kean può far 12 gol

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di Moise Kean, prossimo nuovo acquisto della Fiorentina, ha parlato Riccardo Trevisani. Il giornalista, durante una diretta sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, si è mostrato ottimista per l'arrivo dell'attaccante classe 2000: "Palladino ha dimostrato di saper giocare con diversi sistemi e diversi moduli. Il giorno in cui dovesse accorgersi che Kean e Beltran possono giocare insieme passerà all'attacco a due.

Dopodiché io sono uno dei pochi a reputare Kean un giocatore ancora forte, sono convinto con Palladino e in un posto in cui può giocare con più continuità - aggiungiamoci poi in una squadra che gioca meglio rispetto all'ultima Juventus - potrà far bene, dico che potrebbe arrivare 11-12 gol. Poi ci sono le variabili dei ritardi a riunioni, pranzi, allenamenti, perché in questi anni il suo limite è sempre stato la testa. Ma ha forza fisica, velocità e senso del gol".