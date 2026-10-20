Orsi su De Gea: "Ci si aspetta di più. La Fiorentina regge fino allo 0-0, poi si rassegna"

Ospite di Lady Radio, l'ex portiere Fernando Orsi, oggi opinionista televisivo, ha dato le sue impressioni sulla Fiorentina e sulle prospettive di questa stagione. Questo il suo giudizio generale: "Ho visto la squadra contro il Frosinone, il Como e il Genoa. Mi sembra che fino allo 0-0 riesca a stare in partita, ma quando va sotto 1-0 cominci a vedere una sorta di rassegnazione. L'anno scorso a Firenze si sono raggiunti livelli di drammaticità incredibili. Non bisogna arrivare di nuovo a quel punto, perché non è detto che si riesca sempre a uscire da certe situazioni. Bisogna prenderne coscienza: per adesso l'obiettivo sono i 40 punti, poi vedremo cosa succederà".

Questo invece il suo parere su De Gea, colpevole del terzo gol del Como firmato da Douvikas nel match di domenica al Franchi: "Non stiamo esagerando, però da De Gea ci si aspetta qualcosa in più. Nell'ultima partita contro il Como ha fatto quattro o cinque parate che hanno tenuto la Fiorentina in gara, anche se poi è arrivato il terzo gol. Ho una stima incredibile per De Gea, perché secondo me è stato uno dei più grandi portieri".