Fiorentina-Atalanta, via alla seconda fase di vendita di acquisto dei biglietti
Attraverso il suo sito ufficiale, la Fiorentina rende noto il termine della fase 1 di acquisto dei biglietti per Fiorentina-Atalanta, in programma al Franchi giovedì 29 ottobre nel turno infrasettimanale della prossima settimana di campionato. Da stamani è attiva la seonda fase di vendita, questi i termini per l'acquisto dei tagliandi:
FASE 2 – VENDITA GENERALE
Dal 20/10/2026 ore 10:00 fino al 29/10/2026 alle 08:59, fase successiva con vendita libera senza obbligo di InViola Premium Card dei posti rimasti disponibili.
3️⃣ FASE 3 – MATCH DAY Dal 29/10/2026 ore 9.00, con attive le tariffe Match Day.
️+BIGLIETTI CON HOSPITALITY✨
Sono già disponibili anche i biglietti con servizio Hospitality associato nei settori Tribuna Vip, Poltronissima e con la possibilità di vivere ancora più da vicino la partita nel Parterre di Tribuna – 1ª Fila.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati