Trevisani: "Grosso va fatto lavorare. Njie e Beto mi piacciono, non capisco perché hanno tenuto De Gea"

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Riccardo Trevisani, nel corso della trasmissione Fontana di Trevi in onda sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio, ha parlato del momento della Fiorentina e del mercato viola: "Nel momento in cui una squadra ha cambiato tutto, dal direttore sportivo a mezza rosa, deve avere il tempo di poter lavorare Grosso. Io le mie perplessità su di lui le ho già espresse anche quando il Sassuolo volava. Però va fatto lavorare almeno sei mesi con una squadra e una piazza nuova. Ovvio poi che se fa sei mesi anadando avanti a colpi di 0-3 o 0-4 è dura. Io sto dicendo solo che come allenatore va lasciato lavorare per poi capire se è in grado di reggere le pressioni di Firenze. Oggi in viola ci sono giocatori che ancora vanno e vengono, la squadra come lo stadio è un cantiere. Per me poi è costruita come formazione per passare dal 17esimo posto all'ottavo, ma non per andare tra le prime quattro. Beto, Gnonto e Njie? Njie mi piace molto, Gnonto molto poco sinceramente. Beto invece mi piace parecchio, penso che abbia le caratteristiche per giocare con Grosso molto più che di Pellegrino, visto che è un tipo di attaccante quasi unico.

È un contropiedista, ha la falcata e con 5 passi quasi fa 50 metri: è una punta diversa, mi piace la varietà che è arrivata in rosa. Non sono invece un fan di Gnonto nel senso che non pensavo per dire come altri che potesse essere il futuro della nazionale, lo penso molto più di Koleosho. Per me cosa va sistemata è la difesa a livello di compattezza. Poi con De Gea che non para la vedo difficile. Andava preso un portiere visto che De Gea oggi è in difficoltà. Un'oggi che dura da gennaio. Penso di aver detto questa cosa già lo scorso anno, con colpe sui gol a partire già dal girone di andata dello scorso anno. Come mai si è dato fiducia a un giocatore non più giovane per usare un eufemismo?" .