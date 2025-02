Trevisani a Sport Mediaset: "La Fiorentina è in forma, la pressione è tutta sull'Inter"

Riccardo Trevisani, noto giornalista, conduttore televisivo e telecronista, ha parlato a SportMediset in vista di Inter-Fiorentina. L'analista sportivo ha sottolineato l'aspetto psicologico del match, evidenziando come la pressione sia particolarmente forte sulla squadra di Inzaghi. Trevisani, durante il consueto appuntamento, ha spiegato: “L’Inter è da qualche anno sotto il peso dell’obbligo di vincere lo Scudetto, e stasera si trova di fronte a una partita complessa. I giocatori avranno in mente il 3-0 subito e la sconfitta, e questo potrebbe accendere in loro il desiderio di rivincita. Giocatori come Di Marco, Mkhitaryan, Thuram e altri non sono al massimo della forma, la Fiorentina sta attraversando un buon momento e la sfida sarà difficile.

Questa partita è cruciale: l’Inter deve assolutamente vincere per mettere pressione al Napoli, dopo due pareggi consecutivi. Il fattore psicologico, stasera, risulta essere ancora più decisivo della partita stessa."