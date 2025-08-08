Napoli, filo diretto con la Liga: preso Gutierrez per 20 mln, l'Atletico vuole Raspadori
Possibile doppia operazione con la Spagna per il Napoli, che in queste ore sta lavorando alacremente su un doppio fronte con due club della Liga. Da una parte, riporta Sky Sport, gli azzurri sono prossimi a chiudere l'acquisto di Miguel Gutierrez dal Girona, prelevando il laterale destro con un esborso di 20 milioni di euro, affare quasi sul punto di chiudersi.
D'altra parte invece, i partenopei hanno ricevuto un'offerta dall'Atletico Madrid per Giacomo Raspadori: i Colchoneros hanno infatti presentato la prima proposta ufficiale al Napoli da 25 milioni di euro più bonus. Adesso il club di Aurelio De Laurentiis dovrà prendere una decisione in merito alla cessione del classe 2000 ex Sassuolo, con il giocatore che sembra comunque essere vicino all'addio alla Serie A, per iniziare una nuova avventura in Spagna.
