Old Trafford gremito per United-Fiorentina. Venduti oltre 60mila biglietti

Sarà una cornice di pubblico degna delle grandi occasioni quella che farà da sfondo a Manchester United-Fiorentina, amichevole in programma a Old Trafford domani alle 13:45 italiane. Lo si evince dal dato del botteghino aggiornato in queste ore dal sito ufficiale dei Red Devils, dove si comunica di aver venduto oltre 60mila biglietti per la gara contro i viola. Una splendida occasione che permetterà alla squadra di Pioli di cimentarsi con un ambiente e un avversario di altissimo livello.