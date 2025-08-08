Ufficiale
Ko Itakura non è più raggiungibile per la Fiorentina. È un nuovo giocatore dell'Ajax
FirenzeViola.it
Ko Itakura è ufficialmente un nuovo difensore dell'Ajax. Il giapponese era uno degli ultimi nomi emersi sul taccuino della Fiorentina per rafforzare - in caso di uscita di un centrale - la retroguardia di Pioli, ma gli olandesi sono stati veloci nel chiudere l'operazione per il suo ingaggio col Borussia Mönchengladbach per circa 11 milioni di euro - scrive il De Telegraaf -, con il calciatore che ha firmato un contratto quadriennale con opzione per una quinta stagione.
Ecco l'annuncio dell'Ajax:
Welcome to Amsterdam, Ko Itakura! 🇯🇵— AFC Ajax (@AFCAjax) August 8, 2025
板倉滉さん、アムステルダムへようこそ！
Pubblicità
News
5 motivi per sognare la zona Champions. Ioannidis alternativa perfetta per Kean e Dzeko. Miller idea per il centrocampo. Pioli, massima attenzione alla Conference fin dal play-off (con il Polissya?)di Luca Calamai
Le più lette
1 5 motivi per sognare la zona Champions. Ioannidis alternativa perfetta per Kean e Dzeko. Miller idea per il centrocampo. Pioli, massima attenzione alla Conference fin dal play-off (con il Polissya?)
Copertina
Lorenzo Di BenedettoI titolari sono ok ma le alternative non bastano. La Fiorentina esce da Nottingham con più certezze, nel bene e nel male. La squadra è incompleta, servono altri colpi per sognare. Il caso Beltran fa riflettere sul tema calciatori e società
Angelo Giorgetti‘Mi fido di Pioli’: i 5 motivi per crederci. A Leicester inciampo evitabile, Sohm è un jolly e vediamo quanta qualità aggiungerà. Sorteggio Conference ok: chi conosce gli avversari? Caso Mandragora: è più utile nel centrocampo a 3
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com