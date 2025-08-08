Ufficiale

Ko Itakura non è più raggiungibile per la Fiorentina. È un nuovo giocatore dell'Ajax

Ko Itakura è ufficialmente un nuovo difensore dell'Ajax. Il giapponese era uno degli ultimi nomi emersi sul taccuino della Fiorentina per rafforzare - in caso di uscita di un centrale - la retroguardia di Pioli, ma gli olandesi sono stati veloci nel chiudere l'operazione per il suo ingaggio col Borussia Mönchengladbach per circa 11 milioni di euro - scrive il De Telegraaf -, con il calciatore che ha firmato un contratto quadriennale con opzione per una quinta stagione.

Ecco l'annuncio dell'Ajax: