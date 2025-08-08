Man. United, aspettando i viola si lavora alla cessione di Hojlund al Milan: le cifre

Mentre si avvicina l'amichevole con la Fiorentina, il Manchester United rimane attivo sul mercato e può chiudere a breve l'accordo col Milan per la cessione di Rasmus Hojlund. In particolare, riferisce Tuttomercatoweb.com, il club rossonero ha fatto grandi passi avanti in queste ore e se tutto procederà per il meglio prenderà l'attaccante ex Atalanta in prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di 45 milioni di euro che con i bonus potranno arrivare fino a 50.

5-6 milioni per averlo subito e per la prossima stagione, per poi avere l'opzione per prenderlo a titolo definitivo tra un anno, per una cifra di 40 milioni di euro a cui aggiungere eventuali bonus. Va avanti spedita anche la trattativa col giocatore, a cui i rossoneri hanno offerto 5 milioni di euro a stagione, gli stessi che Holjlund percepisce adesso al club inglese.