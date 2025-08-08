Raspadori all'Atletico Madrid, è fatta per 22 mln più bonus al Napoli. I dettagli

È cosa fatta il trasferimento di Giacomo Raspadori all'Atletico Madrid. Lo riporta Tuttomercatoweb.com, scrivendo che col passare della giornata i contatti tra il Napoli e i Colchoneros sono andati avanti e nel tardo pomeriggio è arrivata anche la base di accordo. I partenopei hanno accettato il rilancio dei madrileni che sborseranno un assegno da 22 milioni di parte fissa più bonus per arrivare ad un massimo di 26 complessivi. Per l'attaccante ex Sassuolo, invece, già pronto un contratto che avrà durata quinquennale.