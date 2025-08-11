Tre squadre italiane su un talento del Rijeka: per TMW la Fiorentina segue Jankovic

C'è anche la Fiorentina tra le squadre italiane che hanno espresso interesse per Nico Jankovic, gioiello del Rijeka che compirà 24 anni fra dieci giorni. Trequartista che può spaziare in tutte le posizioni d'attacco, sia a destra che a sinistra, nella scorsa stagione ha giocato 45 gare in tutte le competizioni, mettendo a segno 8 gol e fornendo 6 assist. La valutazione fatta dal club croato è di circa 6 milioni di euro e secondo quanto riporta Tuttomercatoweb Atalanta, Fiorentina e Bologna hanno svolto sondaggi per ricavare informazioni. Da capire se poi una di queste tre deciderà di affondare il colpo.