Il suo Empoli è retrocesso, ma Hamed Junior Traorè resterà in Serie A. Tutto fatto per il trasferimento al Sassuolo, con il centrocampista classe 2000 che si è recato in compagnia dell'agente negli uffici milanesi del club neroverde. Come riporta gianlucadimarzio.com, l'ivoriano ha firmato il contratto.