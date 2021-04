TRAORE, In estate il riscatto ma c'è opzione pro-Juve

TMW fa il punto sul futuro del centrocampista Hamed Junior Traore, a segno anche ieri nella sconfitta del Sassuolo con l'Inter: a fine stagione sarà a tutti gli effetti un giocatore neroverde. Ma l'operazione del 2019 (in estate, dopo che a gennaio era stato annunciato in via ufficiale dalla Fiorentina, con l'affare che poi però saltò) è stata fatta in sinergia con la Juventus: se da un lato il club emiliano in estate avrà l'obbligo di riscatto a 16 milioni di euro, dall'altro la Vecchia Signora avrà la possibilità di acquistarlo a sua volta per due milioni di euro in più, ovvero 18 milioni.