TRANSFERMARKT, I valori di mercato della Fiorentina

Fonte: A cura di Jacopo Mannina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La stagione appena terminata dalla Fiorentina si rivela, ancora una volta, difficile da decifrare, con la sconfitta nella finale ad Atene che conferma le difficoltà nel fare quel salto di qualità tanto atteso dopo il passo in avanti fatto con l'arrivo di Vincenzo Italiano (Clicca QUI per dare un voto alla stagione viola). I dati di Transfermarkt.it aggiungono ulteriori dettagli al dibattito: l'analisi delle variazioni di valore di mercato delle squadre di Serie A mostra un modesto aumento di soli 4,8 milioni di euro per i giocatori viola, posizionando la squadra al decimo posto in questa graduatoria.

RISULTATI E CRESCITA ECONOMICA

È evidente che il legame tra il valore complessivo dei giocatori e i risultati in campo non sia sempre diretto, come dimostra il caso del Milan, che nonostante un miglior piazzamento in campionato, si classifica al 15º posto con una diminuzione di -20,7 milioni di euro. Tuttavia, è importante notare che molte squadre hanno visto crescere il loro valore di mercato grazie alle performance sul campo. Un esempio eclatante è il Bologna, la cui valorizzazione è stata superiore persino a quella dell'Inter, classificatasi al secondo posto, con un valore di 155,5 milioni di euro contro i 103,8 milioni dei campioni d'Italia.

LA VALORIZZAZIONE DELL'ORGANICO

L'analisi della nuova era di Vincenzo Italiano offre uno spaccato interessante, specialmente considerando il contributo dell'ex allenatore Thiago Motta. È chiaro che la sua influenza abbia giocato un ruolo cruciale nel valorizzare un gruppo di giocatori che, inizialmente, si trovava in posizione inferiore rispetto alla Fiorentina in termini di valore assoluto. Ora, invece, il Bologna guarda la Fiorentina dall'alto in basso. Guardando ai numeri concreti, il Bologna si colloca al settimo posto sotto la voce "valore delle rose" in Serie A, un gradino sopra la Fiorentina che si conferma ottava anche dal punto di vista finanziario. È un risultato significativo che sottolinea il successo del lavoro di Thiago Motta nel valorizzare il Bologna, posizionandolo in una posizione di prestigio anche a livello economico. In Serie A invece, il podio della classifica vede al primo posto l'Inter, seguita da Milan e Napoli.