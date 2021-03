TOVALIERI, Vlahovic alla Roma sarebbe il top. Castro...

Sandro Tovalieri, storico attaccante che negli anni '80 ha vestito anche la maglia della Roma, romano e romanista, ha presentato la sfida di stasera tra la Fiorentina ed i suoi giallorossi, analizzando alcuni duelli tra possibili protagonisti del match del Franchi, partendo dal confronto tra i due attaccanti delle due squadre, Dusan Vlahovic e Borja Mayoral: “Stanno facendo bene tutti e due, hanno entrambi ottime qualità. Mayoral quando è stato chiamato in causa ha fatto cose importanti, segnando reti importanti. Sostituire Dzeko non è assolutamente facile ma si è fatto trovare pronto. Vlahovic sta facendo un ottima stagione in una squadra che sta andando nettamente sotto le aspettative. Io pensavo che la Fiorentina potesse addirittura lottare per una zona Uefa, invece ora sta faticando, ma il serbo è senza dubbio uno dei migliori dei viola, tant'è che se ne sta parlando anche in chiave Roma. Io un attaccante del genere lo accoglierei a braccia aperte".

Mkhytarian-Ribery, due giocatori di grande classe ed esperienza:

“Sono due singoli che fanno sognare i tifosi, da loro ci si aspetta sempre una giocata. Ribery ha dato un fascino importante al calcio italiano. Firenze se lo sta godendo, non al meglio magari, ma anno scorso quando stava bene ha fatto grandi cose. Anche Mkhytarian ce lo stiamo godendo, lui e anche Pedro, se sono ok fisicamente, sono di un altro livello".

Castrovilli-Pellegrini, compagni in Nazionale ma rivali stasera in mezzo al campo:

“Castrovilli mi piace, è un giocatore di grande qualità, anche se deve migliorare nella costanza delle prestazioni. Anche il suo è un nome che si associa alla Roma e ben vengano giocatori di questa qualità, come Pellegrini, anche se andrebbero affiancati a campioni già affermati"..

Infine, Tovalieri ha parlato anche del rendimento di Martinez Quarta e dei problemi difensivi della Roma di Fonseca: "Martinez Quarta mi sta piacendo.Trovarselo contro da attaccante sarebbe stato un problema, ma alla fine gli avrei creato dei problemi pure io. Noi in difesa abbiamo dei problemi legati ad infortuni, uno su tutti l’assenza di Smalling che anno scorso è stato fondamentale. Fonseca è stato costretto a schierare spesso Cristante, in questo forse avrebbe potuto modificare l’assetto della squadra in relazione dei giocatori a disposizione. Fonseca comunque sta facendo bene, pur in emergenza siamo in zona Champions ed agli ottavi di Europa League. Mi piace anche la sua perseveranza in certe scelte, come quella di punire Dzeko per lo screzio che hanno avuto. Credo però che quando tornerà dovrà gioco-forza essere lui il titolare in attacco, il bosniaco può far far il salto di qualità alla squadra”.