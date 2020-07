TOVALIERI, Chiesa di stagione a corrente alternata

A TMW Radio, durante Maracanà, è il momento del bomber Sandro Tovalieri, che ha parlato delle notizie del giorno.

Che ne pensa della stagione di Chiesa? "Ha fatto una stagione a corrente alternata. Ci si aspetta sempre di più per il suo valore. Certo la Fiorentina non ha avuto un'annata fortunata, anzi. Sono contento per lui per la doppia cifra, ma lo ritengo tra i più forti giovani italiani e mi aspetto che esploda da un momento all'altro. Il cognome poi è pesante, ma ha i mezzi per emergere definitivamente. Credo che se arriverà una proposta importante, andrà via".