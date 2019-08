TOTTI, Vedendo Fio-Nap penso che il VAR sia inutile

In una lunga intervista concessa a Tuttosport, Francesco Totti ha parlato anche degli episodi avvenuti in Fiorentina-Napoli: "Rivedendo le immagini di Fiorentina-Napoli - ha detto - mi viene da pensare che il VAR non serva. Se io in tv, da casa, seguo l'azione e vedo che non è stato commesso fallo su Mertens, immagino che anche al VAR si accorgano che non è fallo. O è spenta la tv o mettono gente che non è competente".