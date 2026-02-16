Totti: "Ritorno alla Roma? Ne stiamo parlando, ho cenato con Gasp"
"Ritorno alla Roma? Ne stiamo parlando, manca ancora qualche dettaglio da limare ma confermo che ci stiamo ragionando. Vediamo che si potrà fare. Ma non vi dico di più". Così Francesco Totti a Milano nell'ambito dell'evento di promozione di Betsson Sport Club commenta a Sky la possibilità paventata qualche settimana fa dal senior advisor dei Friedkin, Claudio Ranieri, che aveva ammesso che la proprietà stava pensando al rientro nel club dello storico capitano. Le parti stanno continuando a dialogare sul tipo di ruolo pensato per Totti in società. (ANSA).
Dopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-overdi Mario Tenerani
Tommaso LoretoLa cautela resta un obbligo, ma a Como si è vista finalmente la giusta mentalità. Dev'esser solo l'inizio e va confermata gara dopo gara. Il diverso valore tra Jagiellonia e Pisa
Alberto PolverosiComo e Fiorentina, due squadre opposte per numeri, gioco e mentalità. Ma i viola non partono battuti solo se giocano col terrore come contro il Torino. Vanoli può copiare Conte: va tolta la profondità a Fabregas
