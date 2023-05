TOTTENHAM, Postecoglou il nome nuovo per la panchina

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone

Ange Postecoglou è il nome nuovo per la panchina del Tottenham. Secondo quanto riporta The Independent, il favorito per la panchina degli Spurs oggi è proprio l'attuale allenatore del Celtic. L'australiano piace per sostituire gli italiani Conte e Stellini, soprattutto dopo il no della prima scelta Arne Slot alla proposta di Levy. L'olandese, a sua volta, ha scelto infatti di restare alla guida del Feyenoord. Ricordiamo che anche Vincenzo Italiano è stato accostato agli inglesi negli scorsi giorni.