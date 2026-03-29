Tottenham, adesso è ufficiale: Tudor non è più l'allenatore degli Spurs

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Dopo settimane di riflessioni è arrivata la decisione finale da parte del Tottenham, Igor Tudor non sarà più l'allenatore degli Spurs. L'ex tecnico della Juventus si è separato in comune accordo con il club londinese. Questo il comunicato ufficiale:

"Confermiamo che è stato concordato di comune accordo che l'allenatore Igor Tudor lasci il Club con effetto immediato. Anche Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci hanno lasciato i rispettivi ruoli di preparatore dei portieri e preparatore atletico. Ringraziamo Igor, Tomislav e Riccardo per l'impegno profuso nelle ultime sei settimane, durante le quali hanno lavorato instancabilmente. Riconosciamo inoltre il lutto che Igor ha subito di recente e inviamo il nostro sostegno a lui e alla sua famiglia in questo momento difficile. Seguiranno aggiornamenti su un nuovo allenatore a tempo debito".