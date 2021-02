TOSCANA, Ufficiale: zona arancione da domenica

E' ufficiale: la Toscana passa in zona arancione, scatterà domenica 14 febbraio. Lo ha stabilito il Comitato tecnico scientifico dopo l'analisi dei dati epidemiologici del monitoraggio settimanale. E intanto l'ultimo Consiglio dei ministri del governo uscente, il Conte bis, ha prorogato fino al 25 febbraio lo stop a tutti gli spostamenti tra Regioni. La Toscana dunque 'cambia colore' dopo cinque settimane in fascia gialla, passando in arancione. Ci sono anche delle piccole aree di lockdown "stretto": Chiusi è già zona rossa da sabato scorso e Sansepolcro sembra destinata a stessa sorte.