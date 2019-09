TORRICELLI, I viola devono fare gara perfetta

Moreno Torricelli ha parlato di Fiorentina-Juventus a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, in qualità di doppio ex: "Mi aspetto una bellissima gara con due squadre che ancora non hanno trovato la giusta quadratura. La Fiorentina viene da due sconfitte, quella col Genoa è stata pesante. Stimoli? Sono alti per entrambe, sulla carta la Juve è molto più forte, spero che la Fiorentina possa fare la gara perfetta per mettere in difficoltà la Juve".