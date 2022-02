Emergono le prime notizie in merito all'infortunio occorso a Lucas Torreira nel primo tempo di Fiorentina-Atalanta. Come riporta DAZN, per il centrocampista gigliato si dovrebbe trattare solo di una botta alla coscia e non di un infortunio più grave. Il tutto dovrà essere confermato poi dagli accertamenti nei prossimi giorni.