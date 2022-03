TORREIRA, Il mio agente ha visto i viola: felice qui

Intervistato dall'emittente uruguaiana Sport890, il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreria - decisivo nel match di ieri contro il Bologna per il gol al 71' e per una gara decisamente generosa - ha fatto il punto suo momento a Firenze, soffermandosi anche sul futuro e sulla Nazionale. Ecco le sue parole: "Mister Italiano mi chiede di entrare di più in area di rigore avversaria: non ricordo bene come sono riuscito a segnare ieri ma la cosa più importante è che il gol sia servito a far vincere la squadra. Il mio futuro? Il mio agente ha incontrato i dirigenti della Fiorentina la scorsa settimana. Sono molto contento a Firenze perché sento la fiducia di società e tecnico. Oggi il mio cartellino è di proprietà dell'Arsenal e devo valutare molte cose, ma sono molto contento qui. La Nazionale? Ho sempre l'idea di poter giocare per la Celeste", ha aggiunto Torreira. "La cosa più importante è la maglia dell'Uruguay e poco importa chi entra. Ho parlato molto con Diego (il ct dell'Uruguay Diego Alonso, ndr) e sappiamo che nella prossima partita ci aspetta una finale dove dobbiamo essere preparati".