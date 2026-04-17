Torna "Inside the Sport": tra i premiati di Ussi e Mcl anche Mancini e Grosso

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Torna "Inside the sport 2026" evento promosso da Ussi e Mcl nell’ambito delle celebrazioni per gli 80 anni dell’Unione Stampa Sportiva Italiana. Il tema scelto per questa edizione, “Calciomercato: la commedia degli affari tra primattori e comparse” e si svolgerà lunedì prossimo alle 15 al Centro tecnico di Coverciano.

Per la categoria dirigenti, premi alla carriera per Giuseppe Marotta e Antonio Percassi. Tra gli allenatori, riconoscimenti a Roberto Mancini e Fabio Grosso, passato e (chissà se) futuro della Fiorentina.

Premiati anche i calciatori Davide Bartesaghi, Marco Palestra, Lorenzo Pellegrini, Riccardo Orsolini e Matteo Dagasso.

Il premio procuratori alla carriera sarà assegnato a Mario Giuffredi, mentre per i direttori sportivi saranno premiati Piero Ausilio, Luca Petrachi e, come emergente, Mario Aiello.

Riconoscimenti anche per la categoria arbitri, con Luca Zufferli e Maria Sole Ferrieri.

Il premio “USSI 80 – Uomini, sport e impresa” sarà conferito a Giuseppe Menniti, Carlo Palmieri e Roberto Rossi.

Per il giornalismo sportivo, premi a Alessandra Barone e Maurizio Compagnoni.

L’evento sarà arricchito da una giuria tecnica con gli interventi di Carlo Laudisa sul mercato globale, Sara Meini sullo sviluppo del calciomercato femminile, Ciro Venerato sui riferimenti del sistema mercato e Alessandro Sugoni sul racconto televisivo del calciomercato h24.