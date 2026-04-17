Al via la 33esima giornata di A con Sassuolo-Como. Chance per Nzola e Morata: le formazioni
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Alle 18.30 prende il via la 33esima giornata di serie A, che si conluderà lunedì con Lecce-Fiorentina alle 20.45. Ad aprire il turno sarà invece Sassuolo-Como con i lariani che, ora al quinto posto, cercano punti per il sogno Champions. Il Sassuolo è invece a metà classifica e proverà a migliorare ancora la sua posizione. Ecco le formazioni ufficiali della gara con Morata titolare tra i lacustri così come chance per Nzola tra i neroverdi.
Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly; Kone, Matic, Thorstvedt; Volpato, Nzola, Laurienté. All. Grosso
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Alberto Moreno; Caqueret, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Morata. All. Fabregas.
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