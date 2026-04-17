Basile: "La nuova curva sarà un muro viola. Un giorno torneremo in Europa"
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Dopo le parole di Sara Funaro a Italpress sui lavori del Franchi, ecco le parole del giornalista e corrispondente a New York, Massimo Basile, su Facebook: "La cosa che mi consola è vedere la nuova curva che sorgerà e sarà un muro viola. E il fatto che lo stadio sia rimasto in mani pubbliche, proprietà di Firenze, e con bandi pubblici. Poteva andarci peggio. Un giorno torneremo nell'Europa che conti e di questi non ci sarà più nessuno".
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