Nazionale U15, anche due viola convocati per il Torneo delle Nazioni
La Nazionale Under 15, che ha svolto uno stage dall’8 al 9 aprile a Tirrenia, è pronta a tornare in campo, dal 25 aprile al 1° maggio, per il Torneo delle Nazioni, arrivato alla sua ventiduesima edizione. Il tecnico Enrico Battisti ha convocato per l’occasione 22 calciatori, tutti nati nel 2011, che si raduneranno nel pomeriggio di mercoledì a Gradisca d’Isonzo, in provincia di Gorizia. Tra loro anche i viola Minicucci,
Gli Azzurrini debutteranno sabato 25 aprile (ore 18), allo stadio ‘Gino Colaussi’, contro il Galles, per poi affrontare i pari età della Cina lunedì 27 aprile (ore 18), sempre nello stesso impianto, prima di chiudere la fase campionato – composto da 12 squadre – sfidando la Romania mercoledì 29 aprile (ore 18) a Cervignano del Friuli, in provincia di Udine. Le finali, a cui parteciperanno tutte le squadre in base al piazzamento nella fase precedente, andranno in scena venerdì 1° maggio: quelle dall’11° al 3° posto si giocheranno alle ore 11 (le sedi saranno definite al termine della fase campionato), mentre la finale è prevista per le ore 18 allo stadio ‘Gino Colaussi’ di Gradisca d’Isonzo.
Portieri: Matteo Bondone (Genoa), Lorenzo Minicucci (Fiorentina);
Difensori: Lorenzo Allara (Juventus), Giulio Cacucciolo (Torino), Niccolò Chieffallo (Roma), Mirko Danza (Atalanta), Saverio Angelo Mesecorto (Sassuolo), Rubens Nebatumbu (Leicester), Bruno Savarese (Roma), Adrien Tato (Milan);
Centrocampisti: Sean Luis Ebagua (Venezia), Mattia Mirabella (Roma), Abdel Salam Musah (Fiorentina), Alessio Nobile (Juventus), Davide Tilli (Genoa), Christian Vigil Hidalgo (Milan);
Attaccanti: Mark Chidozie Cordopatri (Parma), Enzo Diofebo (Roma), Christian Laruccia (Juventus), Leonard Maria Lima Ramalho (Bologna), Diego Succi (Cesena), Lorenzo Vitali (Parma).
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